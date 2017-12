Passados seis meses do incêndio de Pedrógão Grande, ainda é tudo muito recente. Aquilo que se vê na estrada - árvores queimadas ao lado de rebentos, reconstruções ao lado de casas queimadas - é um símbolo do estado de alma dos habitantes. As cabeças já não estão tão cabisbaixas, já se esboçam sorrisos, mas as feridas permanecem vivas.

As marcas são evidentes em pequenas coisas: cabras que já não sabem o caminho para casa, um gato com medo da lareira, um pintor que ainda não consegue desenhar paisagens verdejantes, os quilos que Rosalina perdeu - a tragédia secou-a. Maria Cravo já não sonha com o incêndio, mas acorda durante a noite a transpirar, e Alzira já vê a sua casa a ser reconstruída, mas não terá o forno onde fazia a sua "famosa" broa de milho.

"Vai-se andando" é a resposta que mais se ouve pelos concelhos de Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande e Castanheira de Pera - os mais afetados pelo incêndio de junho, que matou 66 pessoas e provocou mais de 250 feridos.

Há dois meses, o marido de Maria Adelaide recebeu uma mensagem, por volta das quatro da manhã, do filho de 31 anos, a dizer que tinha ido para França. A outra filha do casal já tinha saído para o norte do país - "até já fala à moda do Porto".

"Esta terra não consegue prender aqui ninguém. A malta pode trabalhar onde?", pergunta Maria Adelaide, de 53 anos, enquanto pastoreia as suas três cabras e um bode perto da entrada de Vila Facaia.