"Aquilo que é mais visível e mais premente são as habitações. Estamos a falar de 264 habitações que foram afetadas. Dessas, temos 106 habitações concluídas e entregues às famílias", disse em entrevista à agência Lusa o coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior (UMVI), João Paulo Catarino.

Este responsável explicou que, no essencial, aquilo que falta fazer são as reconstruções totais, cujo processo é mais complexo e que envolve projetos, licenciamentos e adjudicações.

"São processos mais morosos. Contudo, esperamos, pelo menos até ao final do ano, ter todas as obras adjudicadas e em construção. É essa a nossa intenção para que em junho do próximo ano possamos ter a esmagadora maioria delas entregues às respetivas famílias. Isto em relação às construções de primeira habitação", frisou.

De acordo com João Paulo Catarino, no âmbito do restabelecimento do potencial agrícola, que envolveu 2.090 agricultores a quem o Estado acabou por transferir 3,8 milhões de euros, o processo de pagamento está praticamente concluído.

"Tudo indica que até ao final da próxima semana estará tudo pago", disse.