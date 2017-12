Na Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, onde ardeu uma área florestal e agrícola de 8.000 hectares, os agricultores que apresentaram candidaturas dos prejuízos até 5.000 euros e valores superiores "já receberam ou estão a receber" os apoios, segundo o presidente do município.

À agência Lusa, José Brito adiantou ainda que a maioria das empresas afetadas já retomou a atividade através das ajudas governamentais canalizadas pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

"Nas habitações que sofreram pequenos estragos, os proprietários também avançaram com as obras e estão à espera de ser ressarcidos dos montantes até ao valor de 5.000 euros", acrescentou o autarca.

As medidas para estabilização dos solos está mais atrasada, uma vez que apenas há cerca de uma semana foi lançado o concurso para intervenções de cerca de 800 mil euros, que foi o montante da candidatura aprovada.

Segundo o presidente do município de Pampilhosa da Serra, "está a ser feito um esforço muito grande pelo Governo" para responder às necessidades, mas as situações não se resolvem "de repente, ao contrário do que muitos pensam".

No vizinho concelho de Góis, a presidente, Lurdes Castanheira, salienta que ainda "há muito por fazer" e compreende os atrasos derivados da "parte procedimental e burocrática dos processos", que impedem uma celeridade maior na resolução das situações, apesar de o Governo "ter agilizado bastante com dispensa do visto do Tribunal de Contas e permitido ajustes diretos".