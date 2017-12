A Orquestra Clássica do Centro (OCC) vai dar um concerto no dia de Natal, na igreja matriz de Figueiró dos Vinhos, um dos concelhos afetados pelo grande incêndio de Pedrógão Grande.

O concerto vai decorrer às 17:00, no dia 25, e, com a orquestra, vão estar a soprano Marina Pacheco e o tenor Sérgio Martins, sob a direção do maestro Cesário Costa, informou hoje a OCC, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"A música tem a enorme capacidade de ser uma linguagem universal, a arte que permite juntar pessoas em todos os momentos, sejam de alegria, sejam de sofrimento", realça a Orquestra Clássica do Centro.

A presidente da associação OCC, Emília Martins, sublinha que não poderiam "deixar de estar presentes, dia 25 de dezembro, dia de Natal, em concerto, em Figueiró dos Vinhos".

"Juntos vamos oferecer aos que sofrem com a ausência dos entes amados o donativo da afetividade, da fraternidade, bens maiores, sem preço", frisa a responsável.

Na nota de imprensa, a presidente da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG), Nádia Piazza, sublinha que esta colaboração com a OCC "surge de um encontro natural entre associações que se identificam com aquilo que é importante: as pessoas e os afetos".

"Estamos a falar de famílias que vão passar o Natal sozinhas, com lugares vazios nas suas casas e, pela música, talvez consigamos preencher minimamente o vazio nas nossas vidas. Vamos estar juntos neste concerto, vamos ouvir música feita por pessoas e para as pessoas", refere Nádia Piazza, citada na nota de imprensa da OCC.