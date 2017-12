Um australiano de origem afegã e com historial de distúrbios mentais lançou esta quinta-feira o carro que conduzia sobre várias pessoas na cidade australiana de Melbourne. Há 19 feridos, mas as autoridades, apesar de confirmarem tratar-se de um "ato deliberado", asseguram não acreditar que se trate de um ataque ligado a atos terroristas.

A polícia do Estado de Victoria informou ter detido o condutor do veículo e uma segunda pessoa. "O condutor e um segundo homem foram detidos e estão sob custódia", adiantaram as autoridades em comunicado.

O condutor, de 32 anos, para além de problemas mentais tem um passado de consumo de drogas e violência, diz a polícia local. "Neste momento não temos quaisquer indícios ou informação que indique haver ligações com terrorismo", disse Shane Patton, responsável pela polícia do estado de Vitória.

Há 19 feridos, vários em estado "crítico". Segundo os 'media' locais, entre estes feridos incluía-se pelo menos uma criança em idade pré-escolar, com ferimentos na cabeça.

A polícia deteve ainda um homem de 24 anos que estava a filmar o incidente e tinha um saco com facas. Porém, Patton, diz ser "muito provável" que o jovem não esteja envolvido com o condutor do veículo.