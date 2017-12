Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

Para além da paisagem que convida ao descanso, a doçaria conventual e os sabores tradicionais são certamente fatores de peso para considerar Penacova como o seu próximo destino de férias.

Poderá desfrutar dos pastéis de amêndoa, originários de Lorvão, como também de lampreias do Mondego, iguaria que dá o mote ao Festival que se realiza em Fevereiro, para dar a conhecer este clássico da gastronomia local. A oferta gastronómica tradicional passa também pelo cabrito e pela chanfana e, sendo Penacova banhada pelos rios Mondego e Alva, não poderiam faltar os peixes do rio e enguias fritas.

Penacova prima também pela doçaria. Para além dos já referidos pastéis de amêndoa, poderá aqui provar nevadas, pastéis de Lorvão, palitos de Lorvão, morgados, milharós, tolos, queijinhos do céu e muitas outras iguarias saídas do Mosteiro de Lorvão.

Para provar estes doces e muitos outros, deixamos-lhe três sugestões:

No concelho o artesanato continua vivo graças aos artesãos e associações locais que preservam artes mais antigas como o fabrico manual de palitos, as descamisadas, a recuperação de barcos para a travessia do Mondego, a construção de réplicas da barca serrana, ou a reconstrução de azenhas e moinhos.

Para ficar a conhecer estas tradições típicas, o melhor é mesmo ir pessoalmente e ver com os seus próprios olhos.

E já que está a pensar visitar Penacova, anote também as unidades de turismo rural existentes no concelho:

Casa "O Nascer do Sol"

Largo Da Eira Velha, 5 3360-034 Vale da Carvalha - Carvalho

T. 239 477 366 | 968 247 899

Site: www.casanascerdosol.net

E-mail: info@casanascerdosol.net

Casas no Terreiro

Largo do Povo, n.º 1 - Felgar 3360-185 Penacova

T. 239 160 716 | 912 302 105/6

Site: www.casasnoterreiro.com

E-mail: geral@casasnoterreiro.com | reservas@casasnoterreiro.com

Latas Country House

Rua do Carril Friúmes

T. 968 364 908

Site: http://latascountryhouse.com/pt/

E-mail: info@latascountryhouse.com