O protesto com maior adesão foi registado na capital, Lima, com mobilizações formadas em distintos pontos da cidade a percorrerem as ruas até convergir no ponto central: a praça Dos de Mayo.

Também foram realizadas marchas em cidades do interior do país, como em Barranca, Ayacucho, Cuzco, Piura e Arequipa, onde organizações civis e sociais se manifestaram pacificamente sob escolta da polícia para exigir a revogação do indulto concedido a Alberto Fujimori (1990-2000) na véspera de Natal.

foi o lema principal do protesto a nível nacional em que foi notória a presença de afiliados da Confederação Geral de Trabalhadores do Peru (CGTP), o maior sindicato do país.

Também participaram na manifestação representantes de partidos políticos, como os esquerdistas Nuevo Peru e Frente Amplio, cujo principal líder, o deputado Marco Arana, afirmou que vão insistir na apresentação de uma moção ao Congresso para destituir o Presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, que concedeu o indulto a Alberto Fujimori.

“Decorrem consultas com diversos congressistas e bancadas para se conseguir os votos necessários para apresentar essa moção”, explicou ao Canal N.

Arana salientou que “a rejeição [por parte dos cidadãos é clara” e qualificou o indulto de “pacto de imunidade” entre Kuczynski e uma fação do ‘fujimorismo’, liderada pelo também congressista Kenji Fujimori, o filho mais novo do antigo Presidente peruano.