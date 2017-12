“O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) informa que a greve dos pilotos da Ryanair em Portugal prevista para o dia 20 de dezembro foi suspensa. A decisão da Ryanair em reconhecer o SPAC como a organização representativa dos seus pilotos em Portugal e o seu compromisso em iniciar negociações com o objetivo de estabelecer um acordo de empresa levaram à tomada desta decisão”, lê-se no comunicado.

A companhia aérea de baixo custo irlandesa demonstrou, na sexta-feira, 15 de dezembro, disponibilidade para negociar com os sindicatos de pilotos, sendo a primeira vez que os reconheceu como interlocutores no diálogo com a empresa.

O objetivo da Ryanair é o de evitar a greve em período de Natal, agendada para vários países europeus, incluindo Portugal.

Em comunicado, divulgado na sexta-feira, o administrador Michael O’Leary indicou que enviou cartas para explicar a decisão aos grupos de pilotos em Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, Reino Unido e Irlanda, convidando-os a dialogar com a empresa.