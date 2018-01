A polícia dinamarquesa está a inspecionar um objeto suspeito encontrado perto da embaixada dos Estados Unidos em Copenhaga, anunciou a representação na sua conta no Twitter, aconselhando as pessoas a manterem-se afastadas do local.

“A polícia de Copenhaga está a investigar um item suspeito perto da embaixada”, lê-se na conta da embaixada no Twitter (U.S. Embassy Denmark). “Aconselhamos as pessoas a manterem-se afastadas da zona em volta da embaixada”, acrescentou. MDR // ANP. Lusa/Fim