A operação policial, com o código “Iron Man”, ocorre no dia seguinte à prisão de Herbert da Silva Pinto, considerado o líder de outro bando criminoso acusado de atacar camiões nos últimos seis meses.

De acordo com números do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Estado do Rio de Janeiro, cerca de 9.500 roubos de camiões foram registados de janeiro a novembro de 2017.

Nos últimos seis meses diferentes corporações da polícia e o exército brasileiro realizaram várias operações para desmantelar as quadrilhas de ladrões e traficantes de drogas.

Em julho, o Governo brasileiro mobilizou 8.500 soldados para ajudar no patrulhamento e em operações de segurança no Rio de Janeiro, onde a polícia está sobrecarregada com o aumento da violência.

A insegurança na cidade foi agravada pela crise financeira que afeta todo o Estado do Rio de Janeiro que há mais de dois anos está à beira da falência e não tem conseguido pagar os vencimentos com regularidade aos seus funcionários, incluindo os polícias.