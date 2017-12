O Porto de Leixões anunciou hoje que este ano a atividade de cruzeiros registou "um novo máximo histórico", com os dois terminais a receberem, no seu conjunto, 100 escalas e quase 96 mil passageiros.

"Estes números representam um crescimento de 19% no número de navios e um crescimento de 33% no número de passageiros, tendo sido pela primeira vez alcançada a marca das 100 escalas de navios de cruzeiro num só ano", refere a entidade.

Durante este ano, 12 novos navios "escolheram o Porto de Leixões pela primeira vez para os seus itinerários demonstrando, assim, a confiança sustentada que os operadores depositam no porto", acrescenta.

O Porto de Leixões salienta que a dimensão dos navios que têm visitado Leixões aumentou, o que representa "um crescimento de 34% em comparação com o período homólogo do ano passado, sendo que, dos 100 navios de cruzeiro que visitaram Leixões durante este ano, 28 tinham um comprimento superior a 250 metros, mais do dobro" do registado em 2016.

Face a 2011, ano em que se deu a abertura do novo cais em Matosinhos, "o crescimento foi de 80% no número de navios e de 128% no número de passageiros".

Desde a abertura em abril de 2011, "o novo terminal de cruzeiros já acolheu 252 escalas de navios de cruzeiro e mais de 360.000 passageiros".

Para o próximo ano, adianta, "as previsões apontam para um novo crescimento de cerca de 20% e mais 12 escalas inaugurais".

Está previsto que novas empresas irão iniciar operações em Leixões no próximo ano, "com destaque para a Royal Caribbean International, a Norwegian Cruise Line e para a Mediterranean Shipping Company que fará o primeiro 'turnaround' em Leixões com o navio MSC Magnifica".