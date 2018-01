“Nós participámos na produção da declaração que a União Europeia fez e que apela a todos para evitarem qualquer forma de violência, apela às autoridades iranianas para respeitarem o direito à manifestação e ao protesto pacífico e também para que todas as partes se conduzam de forma a que a presente instabilidade possa ser superada o mais depressa possível”, afirmou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, falando aos jornalistas à margem da abertura do seminário diplomático, que decorre hoje e na quinta-feira no Museu do Oriente.

Quanto aos portugueses residentes no Irão – cerca de 15 pessoas -, o governante referiu que não há relatos de “alguma espécie de incómodo ou perturbação com a crise que ocorre neste momento em várias cidades iranianas”.

Dezenas de milhares de manifestantes pró-regime concentraram-se hoje em várias cidades do Irão para condenar os distúrbios que agitam o país há quase uma semana, após uma noite mais calma do que as anteriores.

Munidos de cartazes que denunciavam "os desordeiros", os manifestantes retomaram palavras de ordem de apoio ao líder supremo, o ayatollah Ali Khamenei, mas também "morte à América" ou "morte a Israel", segundo imagens difundidas pela televisão estatal.

Estas manifestações surgem depois de uma noite calma na capital, Teerão, em contraste com os protestos, que se realizam desde 28 de dezembro, contra a austeridade económica e a corrupção.