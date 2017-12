Referindo que a sua “obra é vasta”, o júri destacou, no estrangeiro, os projetos de sua autoria, o Centro de Criação Contemporânea, em Tours, em França, e o Museu de Design e Arte Contemporânea, em Lausanne, e, em Portugal, a sede da EDP, em Lisboa, onde, “com dois fragmentos paralelos, o arquiteto constrói uma praça virada a sul protegida por ‘brise-soleils’, com grande efeito plástico”.

“Nestes edifícios, ultrapassa-se o mero cumprimento do programa, construindo-se cidade”, sublinha o júri, na comunicação lida pelo seu presidente, Francisco Pinto Balsemão, no anúncio do vencedor do Prémio Pessoa, hoje realizada em Seteais, Sintra.

“A sua arquitetura é moderna, abstrata e contemporânea, mas parte de uma recolha de formas e materiais vernaculares portugueses, que integra de um modo exemplar. A construção de formas e volumes é feita com um caráter inovador, por subtração de matéria, esculpindo vazios, contrariando assim o sentido clássico do projetar. Na obra doméstica e na recuperação de edifício é raro provocar ruturas, mas não cede a mimetismos fáceis, conseguindo estabelecer uma continuidade entre passado e atualidade”, afirma o júri.

Manuel Aires Mateus nasceu em Lisboa, em 1963, e licenciou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, em 1986, tendo trabalhado com o arquiteto Gonçalo Byrne, entre 1983 e 1988.

Foi professor na Graduate Scholl of Desing de Harvard, nos Estados Unidos, e, atualmente, leciona na Accademia di Architettura de Mendrisio, na Suíça, onde desenvolve uma atividade pedagógica cujos resultados integra nos seus projetos.