A professora de Português Manuela Almeida disse à Lusa que os “Lesados de 25 de agosto” (dia em que foram divulgadas as listas de colocações) sofrem “repercussões incalculáveis” a nível pessoal e profissional da decisão do Governo de suprimir horários parciais nessa fase do concurso de colocação.

Sem serem colocados nesses horários, acabaram por ir para escolas a grandes distâncias, mesmo centenas de quilómetros, a que só concorreram formalmente, na certeza de que seriam colocados mais perto.

“Até hoje está por explicar” porque é que o Governo decidiu suprimir o que chama horários incompletos, com menos de 22 horas letivas, apesar de, salientou, os professores do quadro trabalharem sempre o mesmo, seja em aulas seja em outros projetos ou apoio aos alunos.

Muitas apostas de vários professores não se teriam estendido a tantos quilómetros de casa, era previsível que ficassem na mobilidade perto de casa.