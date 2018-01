"Pelo menos 200 pessoas foram detidas no sábado; 150, no domingo; e 100, na segunda", declarou o autarca de Teerão, Ali-Asghar Nasserbakht, à agência de notícias Ilna, ligadas aos reformistas.

Seis manifestantes morreram em confrontos com as forças de segurança, quando tentavam invadir um posto de polícia da cidade de Qahderijan, na província de Isfahan, indicou a fonte.

"A situação em Teerão é mais tranquila do que nos dias anteriores. Ontem [segunda-feira], já estava mais tranquilo do que nos dias anteriores", disse Nasserbakht.

O vice-governador afirmou também que, por enquanto, não pediu apoio aos Guardiães da Revolução, encarregados da segurança da capital e estacionados na base de Sarollah. Até agora, apenas a polícia intercedeu.

O general Esmail Kosari, número dois da base Sarollah, disse à televisão oficial que "não permitiremos, de modo algum, que a insegurança continue em Teerão", completou.

Desde quinta-feira, o Irão registra manifestações de protesto contra o governo e a situação económica do país, o desemprego e a corrupção.

No total, 21 pessoas morreram nestas manifestações iniciadas quinta-feira passada em Machhad. Situada no nordeste do país, a segunda cidade mais populosa do Irão foi epicentro dos protestos.

A Turquia manifestou hoje sua preocupação com os protestos no Irão e advertiu para o risco de uma "escalada" e de "provocações".

De acordo com nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, "a Turquia está preocupada com as informações, segundo as quais as manifestações (...) se intensificam, deixando mortos".

"Deve prevalecer o bom senso para impedir qualquer escalada", acrescentou o comunicado.