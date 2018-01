Estes dois diplomas constituíram o objeto central de análise da longa reunião de hoje do Grupo Parlamentar do PS.

“Nas últimas semanas, o PS tem vindo a proceder a um debate sobre as matérias que confinam com aspetos que envolvem a transparência na vida política, em particular nos domínios da representação de interesses, do código de conduta, do estatuto e regime de exercício de altos cargos públicos. É importante que esse debate ocorra, porque preocupamo-nos com o estado de suspeição que, por vezes, envolve a atividade política portuguesa”, justificou o líder da bancada socialista, Carlos César, em declarações aos jornalistas no final da reunião do Grupo Parlamentar.

Segundo Carlos César, “compete ao PS, com as responsabilidades históricas que tem na democracia portuguesa, cuidar para que todo o edifício legislativo e todo o enquadramento normativo da atividade desses titulares sejam regulado de forma a que a transparência seja estimulada, assim como o controlo sobre a sua atividade”.

“Essa emergência que hoje muito se coloca na vida portuguesa tem de ter uma resposta”, apontou ainda o presidente do Grupo Parlamentar do PS, adiantando que na próxima semana estes dois diplomas sobre transparência na atividade política e exercício de altos cargos públicos serão apresentados em conferência de imprensa.