Na apresentação, o candidato à liderança do PSD Pedro Santana Lopes defendeu que a sua Comissão Nacional tem sobretudo “gente do presente e do futuro”, e pessoas de vários setores da sociedade como sindicalistas, professores universitários ou investigadores.

Da lista fazem ainda parte muitos deputados, autarcas e presidentes de estruturas do partido, ‘santanistas’ de sempre como Miguel Almeida, Manuel Frexes ou Helena Lopes da Costa, empresários e personalidades da sociedade civil como o nutricionista Fernando Póvoas, o ator Pedro Granger, a atriz Margarida Salema, a escritora Maria João Lopo de Carvalho ou a ex-deputada do PSD e antiga dirigente comunista Zita Seabra.

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, que no sábado manifestou o seu apoio a Santana Lopes, as históricas militantes Conceição Monteiro e Virgínia Estorninho, bem como o líder da JSD, Simão Ribeiro, integram também este órgão.

“A nossa preocupação não foi criar uma comissão de pessoas com muito tempo de governo no passado, foi reunir pessoas que, algumas delas tiveram responsabilidades antes, mas vão ter muitas responsabilidades no futuro”, afirmou.

Rui Rio já apresentou a sua Comissão de Honra, presidida pelo antigo vice-presidente do PSD Paulo Mota Pinto, numa iniciativa que decorreu em Lisboa no final de novembro.

Na lista dos apoiantes ‘notáveis’ do antigo presidente da Câmara Municipal do Porto estão nomes como o antigo presidente da Assembleia da República Mota Amaral, o ex-presidente do Governo Regional da Madeira Alberto João Jardim, e ex-ministros como Manuela Ferreira Leite, Miguel Cadilhe, Ferreira do Amaral, Arlindo Cunha, Mira Amaral, Ângelo Correia, Couto dos Santos, David Justino, Silva Peneda ou Henrique Chaves, que foi ministro adjunto de Pedro Santana Lopes quando este era primeiro-ministro em 2004, e cuja demissão precipitou a queda do governo.

Para Santana Lopes, a sua Comissão de Honra “serão as bases do partido” e o povo português.

O PSD escolherá o seu próximo presidente em 13 de janeiro, em eleições diretas, com Congresso em Lisboa entre 16 e 18 de fevereiro.

Até agora, anunciaram-se como candidatos à liderança do PSD o antigo presidente da Câmara do Porto Rui Rio e o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes.