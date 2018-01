A PSP deteve 42 pessoas, 18 das quais por tráfico de droga, no âmbito das diversas operações de fiscalização realizadas na área de Lisboa entre as 09:00 de domingo e as 09:00 de hoje.

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (Cometlis) adianta que as 42 detenções resultantes da atividade operacional realizaram-se em toda a área da responsabilidade do Cometlis. Segundo a PSP, foram detidas, em 24 horas, 18 pessoas por tráfico de droga, seis por condução sob o efeito do álcool, cinco por resistência e coação sobre funcionário, quatro por furto e três por desobediência. A Polícia de Segurança Pública deteve ainda, em Lisboa, duas pessoas por falta de habilitação legal para conduzir.