Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão, concelho ao qual a ria de Alvor pertence, reagiu assim ao anúncio do lançamento do concurso para este investimento de 2,3 milhões de euros na Ria de Alvor, feito na sexta-feira pelo Ministério do Ambiente e cujos trabalhos terão início em 2018, com um prazo de execução de seis meses.

“Era uma intervenção desejada há muito tempo. Aliás, são duas intervenções em simultâneo, porque o mais importante é essa dragagem [dos canais] da ria de Alvor e da barra, que vai facilitar imenso o acesso dos pescadores ao cais”, disse a autarca à agência Lusa.

Isilda Gomes referia-se aos trabalhos de dragagem dos canais e da barra da ria de Alvor, cujos inertes recolhidos irão depois servir para fazer a “alimentação artificial e reforço do cordão dunar da praia de Alvor nascente”, segundo os dados revelados pelo Ministério do Ambiente no comunicado em que fez o anúncio do lançamento do concurso.

A presidente da Câmara algarvia, uma das 16 do distrito de Faro, considerou que os canais e a barra da ria de Alvor estavam “de tal forma assoreados que representavam um problema para a navegação e, sobretudo, para a saída dos pescadores” durante a baixa-mar.