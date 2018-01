Em resposta escrita a um pedido de esclarecimento enviado pela agência Lusa, a REN explicou que a vítima “é um prestador de serviços, que efetuava trabalhos de manutenção da rede elétrica na zona de Monção”.

“Todas as normas e requisitos de segurança foram seguidos nos trabalhos em questão e os procedimentos de emergência foram imediatamente acionados no momento do acidente, tendo o trabalhador sido socorrido prontamente”, frisou a REN, adiantando que os trabalhos em curso envolviam o abate de árvores.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), em Viana do Castelo, onde o trabalhador deu entrada ao final da manhã, revelou que o homem de 33 anos foi transferido para o hospital de Braga.