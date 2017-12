A autarquia realça que, "da parte da CMCL, estão a ser assegurados todos os cuidados tidos por necessários e adequados à salvaguarda da integridade e bem-estar dos cães que foram recolhidos", e repudia as críticas da Associação Ajuda Alimentar a Cães (AAAC), "nomeadamente a difusão de vídeos e imagens nas redes sociais, deturpando, de forma intencional e com laivos de má-fé, a verdade dos acontecimentos", "imputando responsabilidade aos funcionários da Câmara Municipal, na forma como os animais foram capturados".

A AAAC afirma ainda que "vários animais ficaram muito feridos devido ao transporte inadequado".

A CMCL diz que a recolha dos cães foi feita em presença do oficial de justiça do Ministério Público, da autoridade de Saúde de Câmara de Lobos, do veterinário, da Polícia de Segurança Pública e, "inclusive, de elementos da AAAC, que se disponibilizaram para apoiar a ação", enquanto "a Câmara Municipal mobilizou meios humanos e logísticos para o transporte dos animais".

"A recolha dos cães existentes na habitação foi efetuada diretamente pelos elementos da AAAC, que os conduziram até às viaturas da Câmara Municipal, com exceção de um cão que apresentava sinais de agressividade", que foi "recolhido pelo veterinário presente no local, indicado pela própria Associação", lê-se no comunicado da autarquia.

A Câmara Municipal recorda ainda "as condições higieno-sanitárias, de salubridade, de habitabilidade e de saúde pública em que viviam três pessoas adultas, uma delas, octogenária", assim como "os próprios animais", criticando a alegada "insensibilidade" da AAAC.

A situação de insalubridade foi denunciada em 2014, por um familiar das três pessoas que vivem na habitação, mas só na sexta-feira foi possível atuar no local, segundo a autarquia, por haver uma providência cível do Ministério Público, dado que os proprietários não autorizavam a entrada das autoridades camarárias e sanitárias.

A CMCL diz que, no âmbito das suas atribuições e competências, no decurso do corrente ano 2017 investiu mais de 110 mil euros em ações relacionadas com campanhas de adoção e vacinação de animais e, sobretudo, na prestação de cuidados a mais de 70 animais errantes que foram recolhidos da via pública e se encontram aos cuidados da SPAD.

A Câmara adianta que, "ao abrigo da campanha Causa Animal, em 2017, foram adotados cerca de 30 animais errantes, que haviam sido recolhidos pela CMCL, tendo sido entregues às famílias que os acolheram devidamente esterilizados, vacinados e com chip de identificação".