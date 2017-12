Durante uma reunião pública, a Comissão votou por unanimidade a rejeição do processo apresentado na noite anterior pelo opositor de Putin, advogado de 41 anos, após ter pedido a mobilização dos seus apoiantes.

“É óbvio que esses casos foram fabricados para não me deixar apresentar" às presidenciais, declarou Navalny durante os debates públicos anteriores à decisão, com base na decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (CEDH).

Alexei Navalny convocou neste domingo os seus apoiantes em 20 cidades russas para que exerçam o seu direito e proponham o político da oposição como candidato independente às eleições presidenciais de março de 2018 na Rússia.

Para ser nomeado, segundo a lei eleitoral russa, Navalny, precisa de ter um grupo de pelo menos 500 eleitores que manifestem o apoio à sua candidatura.

O Presidente russo, Vladimir Putin, que anunciou previamente os seus planos de concorrer às eleições como candidato independente, segundo se espera, será proposto como candidato através de uma iniciativa popular na terça-feira. Navalny prossegue a sua campanha eleitoral com a esperança de poder enfrentar o chefe do Kremlin nas presidenciais de março de 2018.