Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

A gastronomia de Santa Comba Dão é tipicamente beirã, sendo que se destacam os pratos de caça como o coelho e o javali e os pratos tradicionais como a chanfana, a lampreia, a caldeirada de peixe do rio Dão e Criz, os enchidos de porco, as bolas de bacalhau, carne com míscaros e a broa de milho. Tudo regado com vinho do Dão, naturalmente.

No que diz respeito às sobremesas, os doces servidos nos restaurante de Santa Comba Dão são tradicionalmente portugueses, tais como o pudim, o leite-creme e o arroz-doce, sendo as broinhas doces uma estrela da região.

Para descansar e recuperar forças da sua visita, só fica a faltar escolher uma das casas de turismo rural do concelho que aqui sugerimos e, no final, passar por uma loja de artesanato para levar um pedaço de Santa Comba Dão para casa.

Lojas de produtos típicos:

Bonecas de Trapos “A Feiticeira”: São João de Areias, Santa Comba Dão

Sabores de Santa Columba (produzem as tradicionais broinhas de Santa Columba): Avenida General Humberto Delgado, Edifício Altis

Unidades de turismo rural:

Quinta da Abelenda

São João de Areias

3440 - 464 Santa Comba Dão

T. 232 888 377

Site: http://www.quinta-abelenda.com/

E-mail: bookings@quinta-abelenda.com

Casas Vale Martinho

Rua À de Martinho, Vale Martinho

3440-610 Vimieiro Santa Comba Dão

T. 962 381 968 | 232 882 622

Site: http://www.valemartinho.pt

E-mail: geral@valemartinho.pt

Solar do Morgadio

Rua Principal,21 Rojão Pequeno

3440- 226 Santa Comba Dão

T. 232 882 219

Site: https://www.solardomorgadio.com/

E-mail: reservas@solardomorgadio.com