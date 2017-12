"Há muita maneira de gerir a coisa pública, de governar, que precisa de ser reinventada e é isso que eu quero fazer, é para isso que me candidatei, não me candidatei para gerir o que existe", disse Pedro Santana Lopes aos jornalistas, à margem de uma sessão de esclarecimento da sua candidatura.

Em declarações precisamente 20 anos depois do dia em que venceu as eleições autárquicas na Figueira da Foz e no mesmo hotel onde celebrou a vitória em 1997, o antigo autarca e ex-primeiro-ministro lembrou essa "memória impressiva": "Como calcula, 20 anos são 20 anos, há muitas músicas e letras sobre os 20 anos", frisou Santana Lopes, lembrando uma campanha "extraordinária" e uma experiência "fantástica".

Recordou que na altura, antes da campanha eleitoral, conhecia "muito pouco" da cidade e que, depois de estudar o concelho e o trabalhar, imprimiu uma gestão autárquica "contra corrente", a mesma que agora admite definir a sua candidatura e querer para o país.

"Será contra corrente em relação a um certo pensamento dominante, uma certa ortodoxia. Que, por exemplo, em matéria de política financeira, se preocupa mais com a consolidação orçamental, olhando só para o lado do controlo da despesa e não tanto com a expansão da receita, com a criação de riqueza", declarou.