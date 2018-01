Entre as novas estratégias de crescimento da marca está "a afirmação do SAPO 24 como referência nos conteúdos noticiosos em Portugal", pode ler-se no comunicado.

O SAPO anunciou hoje que, de acordo com o mais recente 'ranking' do NetAudience divulgado pela Marktest, "é o líder destacado de audiências no digital em Portugal, tendo impactado mais de 3,6 milhões de pessoas" em novembro.

"Na qualidade de maior agregador de conteúdos locais e 'sales house' mais significativa no mercado português, o SAPO tem vindo a investir em soluções estratégicas e inovadoras que contribuem para esta posição de topo, nomeadamente projetos de media digital, como o lançamento de uma nova área de agregação do Motores (sapo.pt/motores) ou a afirmação do SAPO24 (24.sapo.pt) como referência nos conteúdos noticiosos em Portugal", adianta, em comunicado.

"O NetAudience, que o SAPO integrou em março de 2017 para garantir o acesso a uma maior transparência e credibilidade na auditoria e monitorização dos dados de utilização do ecossistema digital, consiste num sistema de medição de audiências e propriedades digitais desenvolvido pela Marktest, com ferramentas de ponta habilitadas a uma fidedigna representação do mercado digital no país", conclui.