Seis distritos de Portugal continente estão hoje e na quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve acima da cota de 800 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 09:00 de hoje e as 12:00 de quinta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo Instituto sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje nas regiões do norte e centro céu geralmente muito nublado, períodos de chuva aumentando de intensidade durante a manhã e início da tarde, passando a aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada e granizo até ao início da tarde, em especial no litoral Norte.

Está também prevista queda de neve acima dos 1000/1200 metros, descendo a cota para 800 metros a partir do início da tarde.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante oeste, tornando-se moderado a forte com rajadas até 85 km/h nas terras altas, formação de gelo ou geada nas regiões do interior Norte e Centro, neblina ou nevoeiro matinal e pequena subida de temperatura.

Na região Sul prevê-se períodos de céu muito nublado, chuva fraca aumentando de intensidade durante a manhã e início da tarde, passando a aguaceiros diminuindo de frequência, vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando temporariamente forte com rajadas até 85 km/h nas terras altas e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

No que diz respeito às temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 02 graus (em Bragança e na Guarda) e os 09 (em Lisboa) e a máxima entre os 06 (na Guarda) e os 18 (em Faro).

Face ao agravamento do estado do tempo, a Proteção Civil listou efeitos expectáveis e medidas preventivas, sendo elas:

Efeitos expectáveis

· Piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo;

· Cheias rápidas (em meio urbano) e inundações por acumulação de águas pluviais ou insuficiência dos sistemas de drenagem, nomeadamente agravadas durante os períodos de preia-mar;

· Inundações devido ao transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis;

· Inundações em estruturas edificadas subterrâneas devido a condições de drenagem deficientes;

· Danos em estruturas montadas ou suspensas;

· Queda de ramos ou árvores em virtude de vento mais forte;

· Acidentes na orla costeira;

· Instabilidade de vertentes e taludes associados à perda de consistência devido à saturação com água dos solos;

· Vias de circulação obstruídas devido a queda de árvores, deslizamentos de terras ou desabamentos de pedras.

Medidas preventivas

· Desobstruir os sistemas de escoamento das águas pluviais e retirar os inertes e outros objetos suscetíveis de serem arrastados ou criarem obstáculos ao livre escoamento das águas;

· Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tomando especial atenção à eventual acumulação de neve e/ou formação de lençóis de água nas vias rodoviárias;

· Circular com correntes de neve sempre que se revele recomendável nas áreas atingidas pela queda de neve;

· Evitar atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas;

· Garantir a fixação de estruturas soltas, nomeadamente andaimes, placards e outras estruturas suspensas;

· Ter especial cuidado na circulação e permanência junto a áreas arborizadas, permanecendo atento à possibilidade de queda de ramos e árvores em virtude de vento mais forte;

· Circular com a máxima precaução junto à orla costeira e zonas ribeirinhas mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando se possível a passagem e permanência nestes locais;

· Evitar a praticar atividades relacionadas com o mar, como pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, bem como estacionar veículos muito próximos da orla marítima;

· Evitar a circulação e permanência nas terras altas, onde se esperam rajadas de vento fortes ou muito fortes;

· Estar atento às informações da meteorologia e aos conselhos e recomendações da Proteção Civil e das Forças de Segurança.