Os seis ocupantes de um hidroavião turístico morreram hoje após o aparelho ter caído numa baía no norte da área metropolitana de Sydney, indicaram as autoridades locais.

Segundo as autoridades de Sydney, três pessoas foram resgatadas já cadáveres do avião, estando as outras três desaparecidas, que devem estar no fundo da baía.

Alguns meios de comunicação social afirmam que entre os ocupantes estão quatro cidadãos britânicos, mas as autoridades ainda não têm a confirmação oficial das identidades.

O superintendente da polícia afirmou que mergulhadores foram para o local para tentar resgatar os outros três ocupantes e o hidroavião, adiantando que a causa do acidente ainda é desconhecida.

Em Sydney, os hidroaviões são contratados por turistas para voar sobre os principais monumentos da cidade.