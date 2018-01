Um sismo de magnitude 7,6 na escala de Richter foi registado na noite de terça-feira no mar das Caraíbas ao largo da costa das Honduras, levando as autoridades a emitir alerta de tsunami.

O terramoto, que teve lugar pelas 02:51 (hora em Lisboa), ocorreu no mar a uma profundidade de dez quilómetros, a 44 quilómetros a leste das ilhas Swan, indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a atividade sísmica mundial.

Não foi reportada, até ao momento, a ocorrência de vítimas ou danos materiais.

“Com base nos parâmetros preliminares do sismo, perigosas ondas de tsunami podem ocorrer num raio de mil quilómetros em torno do epicentro” do sismo, indicou o Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico.

O alerta relativamente à ameaça de ondas de tsunami abrange Cuba, México, Honduras, Belize e Jamaica, tendo também sido emitidos avisos, termo que designa um nível de risco menos elevado, nomeadamente para Porto Rico e para as Ilhas Virgens.