O xerife do condado de Santa Bárbara, Bill Brown, indicou que o número de vítimas mortais subiu de 15 para 17 com a descoberta de mais dois corpos na quarta-feira, dia em que também foram resgatadas três pessoas.

De acordo com as autoridades, citadas pela agência de notícias Associated Press, 17 pessoas foram dadas como desaparecidas.

Cerca de uma dezena de pessoas estavam hospitalizadas, das quais quatro em estado crítico.

A tempestade que desencadeou o desastre, com deslizamentos de terras a destruírem aproximadamente uma centena de casas, deu lugar a um céu limpo, numa altura em que centenas de socorristas efetuam operações de busca, com o apoio de cães, as quais têm sido dificultadas pela lama.

A enxurrada destruiu uma centena de casas e danificou 300, segundo as autoridades do condado de Santa Bárbara.