Salvador Ebang Ela e Jerónimo Ndong Mesi eram líderes partidários na oposição na Guiné Equatorial. Salvador era presidente da Convergência Social Democrata e Popular (CSDP) e Jerónimo secretário-geral da União Popular (UP).

Foram afastados, mas não por adversários internos ou por congressos partidários. Deixaram de ser líderes partidários por ordem do tribunal, que nomeou novos dirigentes para o seu lugar. “É assim na Guiné. Quando não agradamos, somos inabilitados pelos tribunais e outro fica com o nosso lugar”, diz Salvador Ela.

Em novembro, os dois partidos, com os novos dirigentes nomeados pela justiça, entraram na órbita do poder, na grande coligação de 15 que concorreu às legislativas sob a bandeira do partido de Obiang, o Partido Democrático da Guiné Equatorial (PDGE), no poder desde o processo de democratização dos anos 1990 e que sucedeu ao regime unipessoal fundado pelo atual presidente em 1979.

É “uma coligação que não existe, porque no boletim de voto só lá estava o nome do PDGE”, explica Andrés Esono Ondo, dirigente de um dos dois únicos partidos da oposição que concorreram nas eleições legislativas de 12 de novembro. No final, o resultado habitual: o PDGE obteve a totalidade dos lugares do Senado e 99 das 100 vagas no Parlamento.

“Estamos sem uma democracia, estamos reféns de uma ditadura”, com “partidos dominados pelos amigos” para dar “uma ilusão de abertura que não existe, nunca existiu e não vai existir com este regime”. As eleições de 12 de novembro “foram só fachada”, como se a Guiné Equatorial fosse um “palco de teatro para os estrangeiros”.

Hoje, a situação está pior: “os três controlam tudo”, diz Salvador Ela, numa referência a Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ao seu filho e vice-presidente Teodoro Obiang Mangue (‘Teodorín’) e à primeira primeira-dama, Constança Mangue, que prepara a transição familiar do poder.

Salvador Ela não acredita na mudança e também não prevê que o país possa mudar sem pressão da comunidade internacional. No entanto, o petróleo que transformou a Guiné Equatorial no país mais rico, per capita, de África cala as vozes da oposição.

“Ninguém nos ouve. Eles controlam tudo o que estamos a fazer”, diz Salvador, sentado no sofá da sala de uma casa que não é mais do que uma barraca na encosta de New Billi, um imenso bairro degradado no centro da capital, Malabo, que é escondido dos olhares dos estrangeiros por muros altos e prédios vazios.

“O regime não pode mudar, não temos esperanças”, diz, desiludido com o rumo do país que ajudou a tornar independente de Espanha, em 1968. “Sou fiscal aduaneiro e não tenho emprego. Não posso trabalhar porque sou da oposição. Sou como a lepra”, diz.