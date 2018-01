“Penso que não estão reunidas as condições para um inquérito parlamentar e a comissão de Defesa tem feito um trabalho que ainda está a realizar de apuramento do que se passou”, afirmou à agência Lusa o deputado do CDS-PP João Rebelo.

O ex-presidente do PSD e comentador político Luís Marques Mendes defendeu, no domingo, no seu programa de comentário na SIC, a realização de um inquérito parlamentar sobre o furto da base de Tancos, considerando que seis meses depois “ainda não há explicação sobre coisa nenhuma”.

“Passaram seis meses, ainda não há explicação sobre coisa nenhuma, era tempo de os partidos na Assembleia da República começarem a pensar numa comissão de inquérito parlamentar porque é uma vergonha ao fim de seis meses não se explicar o que aconteceu, porque é que aconteceu e quem é responsável”, defendeu Marques Mendes.

Para o deputado democrata-cristão, a posição do comentador político é “inusitada” já que, sublinhou, decorre um processo de investigação judicial e, ao nível interno, no Exército, decorrem vários processos disciplinares que visam determinar “responsabilidades objetivas”.