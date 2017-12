Baseada na tragédia homónima de Eurípides, o dramaturgo grego que primeiro coloca Medeia como assassina dos seus próprios filhos, a peça centra-se em Medeia, princesa da Cólquida, famosa pela sua prudência e pela arte de curar.

A Companhia João Garcia Miguel põe em evidência a relação entre o passado e o futuro e levanta várias questões que considera estarem subjacentes à obra de Eurípides - o papel do feminino a redefinição do tecido social e político, questões sobre a transparência das relações interpessoais, questões sobre a emigração e o estatuto do refugiado, entre outras.

"É neste sentido que esta obra mantém uma atualidade e pertinência que permite refletir sobre a diminuição do poder simbólico no mundo contemporâneo", escreve a companhia, na apresentação da obra.

Medeia apaixona-se por Jasão, que foi para a Cólquida para conquistar o velo do ouro, ajuda-o, contrariando o pai, salva-o e foge com ele para a Grécia.

Ao fim de muitos anos de matrimónio, Jasão deixa Medeia, casando-se com a filha de Creonte, rei de Corinto, Gláucia. Para a proteger, Creonte envia Medeia e os seus filhos para o exílio. Mas Medeia, incapaz de controlar a ira e sede de vingança, mata a amante de Jasão, o rei Creonte e os seus próprios filhos, do casamento com Jasão.

A Companhia João Garcia Miguel recorda que a tragédia levanta "uma questão central sobre os protagonistas da História e a vida dos indivíduos", componente que considera determinante "na abordagem da obra, em busca das sombras que nos moldam o ser".