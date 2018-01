Ao início do dia de hoje, a temperatura mínima registada em Indianapolis, capital do Estado de Indiana, igualou o recorde histórico para o dia 02 de janeiro, que tinha sido registado em 1887, nos 24ºC negativos. Mais a norte do Estado, em Lafayette, o recorde do dia foi mesmo pulverizado, ao passar de 21ºC negativos para 28ºC negativos.

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu hoje avisos para vento frios e alertas de gelo, destinados a uma área que se espalha do sul do Texas até ao Canadá e do Estado de Montana ao de Nova Inglaterra.

Com ventos esperados na área de Chicago entre 29ºC negativos e 37ºC negativos, as autoridades têm prevenido para os riscos de hipotermia e queimaduras pelo frio e instaram os residentes a tomarem precauções, incluindo vestindo-se com camadas de roupa, usarem chapéu e luvas, cobrirem a pele exposta e levarem os animais domésticos para casa.

No Estado do Tennessee, os dirigentes de uma prisão de alta segurança estão a usar aquecedores portáteis e cobertores suplementares para manter quentes os detidos e os guardas.

Os hospitais em Atlanta estão a ter uma subida das deslocações aos serviços de urgência por casos de hipotermia e outros problemas de saúde, depois de temperaturas caírem acentuadamente. Em Atlanta, foram registados 11ºC negativos na madrugada de hoje.

“Temos um grupo de doentes que vem das ruas para escapar ao frio. Temos dezenas e dezenas todos os dias”, detalhou Brooks Moore, subdiretor médico do departamento de emergência do Grady Health System, que gere o maior hospital do Estado da Geórgia, em Atlanta.

O fio é responsabilizado por, pelo menos, nove mortes na semana passada. Em St. Louis, revelou a polícia, um sem abrigo foi encontrado morto dentro de um caixote do lixo, congelado, depois de as temperaturas terem caído para 21ºC negativos.

No sul do país, foram mesmo abertos vários centros de aquecimento nos Estados do Louisiana, Mississippi e Alabama. No Estado do Texas, a forte queda das temperaturas noturnas provocou raros nevões tão a sul, quando Austin, e vários acidentes automóveis pelo estado das estradas ao longo do Estado.

Em Savannah, no Estado da Georgia, onde a temperatura média em janeiro é de 16ºC, foi vista neve na noite de segunda para terça-feira, cuja queda pode aumentar até quarta-feira. “Eu nunca vi neve em Savannah, parágrafo”, afirmou um gestor de restaurante local, Sean Dempsey, que previu: “Basicamente, esta cidade vai fechar”.