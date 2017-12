Segundo dados provisórios divulgados no site da corporação, não houve mortes a registar nas estradas de Portugal Continental nas véspera de Natal, mantendo-se o balanço em quatro vítimas mortais desde sexta-feira, o primeiro dia da operação.

Os quatro feridos com gravidade registados no domingo estiveram envolvidos em acidentes nos distritos de Braga, Faro, Guarda e Setúbal. Outras 55 pessoas ficaram com ferimentos ligeiros na sequência de desastres nas estradas.

A operação “Natal Tranquilo” registou até ao final do dia de domingo quatro vítimas mortais, a primeira na sexta-feira, no Porto, e as outras três no sábado, nos distritos de Aveiro, Porto e Setúbal, num total de 606 acidentes.

Desde sexta-feira foram registados 12 feridos graves e 171 feridos ligeiros.

A operação da Guarda Nacional Republicana (GNR) decorre até terça-feira com o patrulhamento rodoviário, em todo o país, das vias com maior tráfego neste período do ano.