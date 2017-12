O tiroteio ocorreu em Albalate del Arzobispo, Teruel, na região de Aragão. Duas das vítimas são guardas civis. O atirador está em fuga.

Três pessoas morreram esta quinta-feira, vítimas de um tiroteio que ocorreu na localidade de Albalate del Arzobispo, uma povoação de cerca de dois mil habitantes próxima da cidade de Teruel, 350 quilómetros a leste de Madrid, avança o El Español.

O tiroteio ocorreu cerca das 18:00 locais (17:00 em Lisboa) e as causas não são conhecidas.

De acordo com a mesma fonte duas das vítimas são membros da Guarda Civil espanhola.

Segundo fontes da Delegação do Governo, citadas pela agência EFE, o tiroteio estará relacionado com um dispositivo de busca que procurava localizar um indivíduo que no passado dia 5 de dezembro foi o autor de disparos numa fazenda na mesma localidade e que deixou feridas várias pessoas.

As vítimas mortais - a terceira uma outra pessoa que acompanhava o dispositivo de busca - faziam parte da Equipa Roca, dedicada à investigação de crimes no mundo rural. De acordo com o El Español ambos os agentes entraram em serviço sem o uso do uniforme.

Fonte das autoridades locais disse à agência France Presse que se estava a proceder a uma detenção e sublinhou que o tiroteio aconteceu quando envolveu um outro supeito de uma troca de tiros ocorrida uma semana antes.

O atirador está em fuga, as autoridades dizem que este segue numa Mitsubishi pick up e que pode ter as armas dos agentes mortos consigo, pelo que recomendam o máximo de precaução à população que vive próximo do local onde ocorreu o incidente.