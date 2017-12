Outra fonte, não oficial, adiantou que outro luso-descendente seria libertado em breve e que há ainda "mais um preso político, filho de portugueses", do qual, de momento, "não há novidades".

A presidente da Assembleia Constituinte (AC), Delcy Rodríguez, anunciou no sábado que aquele organismo recomendou às autoridades judiciais do país que fossem libertados mais de 80 elementos da oposição, que foram detidos desde 2014 no âmbito de protestos contra o Governo do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Em seguida, o procurador-geral designado pela Assembleia Constituinte anunciou, através do Twitter, que 69 cidadãos iriam beneficiar de medidas judiciais alternativas, na sequência de reuniões com a Comissão da Verdade, Justiça e Reparação de Vítimas da AC.

As medidas outorgadas aos detidos têm lugar, segundo várias fontes, na sequência do diálogo entre o Governo do Presidente Nicolás Maduro e a oposição.

De acordo com a organização não-governamental Fórum Penal Venezuelano, em 17 de dezembro havia 268 presos políticos na Venezuela.