“A linguagem que usei na reunião [com legisladores norte-americanos, na quinta-feira] foi dura, mas não usei essas palavras”, escreveu hoje Trump no Twitter.

O Presidente norte-americano referia-se à reunião com senadores norte-americanos a propósito de um novo diploma sobre política migratória nos Estados Unidos.

Os comentários de Trump motivaram protestos de vários quadrantes da comunidade internacional.

De acordo com fontes conhecedoras do teor da reunião de quinta-feira, citadas pela imprensa dos EUA, Trump qualificou El Salvador, Haiti e várias nações africanas, que não identificou, de “países de merda”, sinalizando que preferia abrir as portas a imigrantes procedentes de países como a Noruega.

“Por que razão temos todas estas pessoas de países de merda a virem para aqui?”, terá afirmado Donald Trump, durante uma reunião com deputados na Casa Branca, segundo meios de comunicação social norte-americanos, como o jornal The Washington Post.

O Presidente dos Estados Unidos terá recorrido ao calão, com a expressão “shithole countries”, depois de dois senadores lhe terem apresentado um projeto de lei migratório ao abrigo do qual seriam concedidos vistos a alguns cidadãos de países que foram recentemente retirados do Estatuto de Proteção Temporária (TPS, na sigla em inglês), como El Salvador, Haiti, Nicarágua e Sudão.