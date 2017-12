“Ainda não verificamos um número significativo de casos de síndrome gripal, nem um aumento muito significativo” da procura das urgências hospitalares, disse à agência Lusa o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo, José Robalo.

O responsável da autoridade de Saúde falava à margem de uma visita que está a efetuar, hoje à tarde, às unidades hospitalares da região, iniciada pelo Hospital de Portalegre.

Nas urgências deste hospital, revelou o presidente da ARS, verificou-se hoje “um ligeiro atraso” no atendimento porque “o médico da triagem faltou, sem avisar”.

Contactada pela Lusa, Ilídio Pinto Cardoso, da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, confirmou a existência de “algum atraso na triagem” das urgências, “durante a manhã e até por volta das 16:00”, entretanto “já resolvido”.

“Faltou um médico de uma empresa”, escalado para a triagem, mas “a diretora clínica já assumiu a triagem e este problema pontual foi resolvido”, afiançou.

A propósito do balanço da afluência às urgências dos hospitais do Alentejo, nos últimos dias, José Robalo explicou que a ARS está a monitorizar diariamente o funcionamento dos serviços de Urgência e, até ao momento, a procura “está dentro do padrão que é habitual” para esta época do ano.