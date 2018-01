Num comunicado interno, a que a Lusa teve hoje acesso, o presidente executivo afirma: “Com esta mudança, seremos mais ágeis, mais fortes e estaremos mais preparados para o futuro. Um futuro que encaro com otimismo e entusiasmo”.

A Impresa anunciou hoje que através da subsidiária Impresa Publishing “celebrou, nesta data, um contrato de transmissão do negócio atinente às publicações Activa, Caras, Caras Decoração, Courrier Internacional, Exame, Exame Informática, Jornal de Letras, TeleNovelas, TV Mais, Visão, Visão História e Visão Júnior, a favor da sociedade Trust in News, Unipessoal”, de Luís Delgado, com efeitos desde 01 de janeiro deste ano.

A Impresa não divulgou os montantes envolvidos no negócio.

Francisco Pedro Balsemão refere que “com o início do novo ano, a Impresa começa um novo ciclo: concluiu-se hoje o processo de venda de 12 publicações da área ‘Publishing’, reconfigurando profundamente o grupo”.

“Tratou-se de uma operação ímpar, complexa e sensível, inserida no Plano Estratégico para o triénio 2017-2019, com a sua concretização cumprimos o objetivo de reposicionar a nossa atuação, que está mais focada no audiovisual e no digital, sem deixarmos, naturalmente, de apostar na versão impressa do Expresso, 45 anos depois da fundação, que esteve na génese da Impresa, e hoje com maior circulação em Portugal”, prosseguiu o gestor.

“Passamos, assim, a partir de agora, a centrar a nossa atividade nas duas marcas mais fortes do grupo: o Expresso e a SIC”, continuou, adiantando que “são dois blocos sobre os quais” a Impresa constrói o seu caminho.