A primeira Rede Escolar de Ciência e de Apoio à Investigação Científica do país, instalada nas sedes de sete agrupamentos de Viana do Castelo, entra em funcionamento na quarta-feira, envolvendo três mil alunos e 30 investigadores, anunciou a câmara.

Em declarações, hoje, à agência Lusa, o vereador Ambiente e Biodiversidade, Ciência, Inovação e Conhecimento, Ricardo Carvalhido, adiantou que o projeto representa um investimento de 150 mil euros, promovido pelo Geoparque Litoral de Viana do Castelo e desenvolvido no âmbito do Orçamento Participativo Escolar.

A rede integra sete laboratórios instalados nas sedes dos agrupamentos de Santa Maria Maior, Monte da Ola, Monserrate, Pintor José de Brito, Arga e Lima, Barroselas e Abelheira.

Em causa estão laboratórios de processamento de amostras em sedimentologia, de sondagem mecânica e geofísica, de comunicação de ciência, de processamento de amostras em petrologia, de microscopia e petrografia, de fotogrametria e da memória.

Aquelas unidades de investigação descentralizada do Geoparque vão permitir "aos alunos do primeiro ciclo ao ensino secundário trabalharem com cientistas de várias zonas do país, consolidando a necessária aproximação das escolas à ciência, aos seus equipamentos, aos cientistas e aos problemas e metodologias em ciência".

A Rede Escolar de Ciência e de Apoio à Investigação Científica "pretende apoiar o desenvolvimento e a implementação da metodologia de trabalho de projeto como a opção de fundo e o foco central do desenvolvimento curricular nas escolas de Viana do Castelo".

Estimular o conhecimento científico através da descoberta do meio local, promover o gosto e a prática da ciência em contexto fora da sala de aula, incentivar o intercâmbio de conhecimentos entre alunos e docentes do concelho e investigadores e desenvolver a interdisciplinaridade, são outras das aposta do novo projeto.

O Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR), o Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-Sustentabilidade (IB-S) da Universidade do Minho (UM) e o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), são alguns dos parceiro do projeto.

A inauguração daquela rede está marcada para quarta-feira, às 15:00,na Escola Secundária de Santa Maria Maior, com a presença da secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fernanda Rollo.