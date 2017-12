“Podemos pensar na atividade viking como os descobrimentos portugueses dos séculos XV e XVI. Era praticada por uma parte da sociedade, incluía alguns estrangeiros e, no sentido estrito da navegação, há um conjunto de atividades associadas, como a colonização, comércio, missionação, tal como os vikings”, que eram nórdicos e faziam navegações, com todas as atividades associadas disse.

Referindo-se à temática viking, Hélio Pires afirmou que “há todo um conjunto de ideias feitas, de estereótipos, que perduram por falta de informação”, e que espera o seu livro venha a esclarecer.

Segundo Hélio Pires, as campanhas marítimas viking alcançaram Sevilha, no sul de Espanha, “tendo obrigatoriamente passado pelo Algarve”, mas foram sempre contactos fugazes e de pilhagem.

“Habitualmente abordavam a costa, pilhavam e seguiam a viagem. Há três casos em que a estadia foi mais prolongada, mais convivencial, mais comercial. Um na Galiza, entre os anos de 978 e 979, e outro, em que estiveram na região entre os rios Douro e Ave durante nove meses, em que capturaram pessoas, venderam-nas como escravos, e as pessoas tiveram de viver com eles à força e pagar resgate. E há um ainda mais curioso, um outro, em Santa Maria da Feira, em 1026, em que há notícia de um pagamento de resgate em géneros, e não em ouro ou prata, com intervenção de representantes do município”, conta o investigador.

O que “é mais difícil de saber é se estes casos correspondem a um padrão de comportamento ou se são mais esporádicos”, acrescentou.

A presença viking em território nacional despertou interesse pela primeira vez no século XVIII, quando Carvalho da Costa atribuiu origem viking ao topónimo Gondarém, freguesia de Vila Nova da Cerveira, no Minho, o que é “pouco provável”, segundo Hélio Pires, que afirmou “não ser muito preciso, pois antes dos vikings tocarem as costas portuguesas houve as invasões germânicas, no século V, e Gondarém é um dos antropónimos de origem germânica, que já existiam antes da chegada dos vikings”.

Todavia, aponta como possível origem viking para o topónimo Lordemão, em Coimbra, com base em fontes escritas ibéricas que referem “lordemanos”, mas “sem grandes certezas”, sendo “apenas uma hipótese” e “não nada de concreto”.

“Sendo de possível origem viking, a região de Lordemão pode ter sido uma base de ataque da qual ficou a memória, um conjunto de homens que andava em viking e foi capturado e enviado para aquela zona, como servos, para colonizar, como era comum, ou criminosos de crimes menores que estavam a fugir, ou pessoas que não tinham outro sítio onde se fixar”, disse.

Certezas tem o investigador que os vikings, como referem as crónicas medievais ibéricas, árabes e até uma crónica franca, atacaram e chegaram a certos pontos da costa portuguesa, como por exemplo a Nazaré.

Referindo-se ao livro, o investigador afirmou esperar que abra caminho a outras investigações e que “alguns arqueólogos comecem a olhar para certos vestígios com outros olhos e considerem a hipótese viking, que, à primeira vista, pode passar despercebida”.

Hélio Pires quer que a leitura de "Os Vikings em Portugal e na Galiza. As Incursões Nórdicas Medievais no Ocidente Ibérico" “familiarize um pouco mais os portugueses com o tema”, que tem pouca expressão na bibliografia nacional.

Hélio Pires, 37 anos, é doutorado em estudos medievais pela Universidade Nova de Lisboa, cuja tese está na base desta obra, tendo feito o mestrado em estudos viking e medievais, na Universidade de Uppsala, na Suécia.

No próximo ano conta publicar um ensaio sobre mitologia nórdica.