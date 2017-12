O ataque acontece numa altura em que se intensificam os combates entre os rebeldes e as forças leais ao Governo do presidente iemenita, Abdo Rabu Mansur Hadi, nas redondezas de Al Yarahi.

Os rebeldes houthis morreram na sequência do ataque aéreo, tal como alguns civis que estavam nas proximidades. As fontes não especificaram o número de civis mortos.

Testemunhas citadas pela agência EFE indicaram que os aviões da aliança árabe visaram três carrinhas “pick-up” cheias de rebeldes, que se preparavam para parar à porta de um restaurante na localidade de Al Yarahi, a sul do porto de Al Hudeida, no Mar Vermelho.

Al Hudeida é um importante porto do Mar Vermelho, na costa ocidental do Iémen, e atualmente é controlado pelos houthis. Supostamente, os rebeldes recebem armamento por via marítima do Irão.

A coligação árabe liderada por Riade iniciou uma intervenção armada no Iémen em março de 2015, com o objetivo de travar o avanço dos Houthis, apoiados pelo Irão. Os Houthis conquistaram uma vasta parte do território do Iémen, incluindo a capital, que ainda controlam.

A guerra no Iémen já causou mais de 8.750 mortos, muitos dos quais civis, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com as Nações Unidas, o Iémen constitui a “pior crise humanitária do Mundo”.