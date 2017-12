O músico francês Yann Tiersen vai atuar a 15 de março no Convento de São Francisco, em Coimbra, uma data que se junta ao quase esgotado concerto de 13 de março no coliseu do Porto, foi hoje anunciado.

Os dois concertos intimistas, como refere a promotora, fazem parte da digressão "Eusa", nome do mais recente álbum de Yann Tiersen, feito a partir de uma série de gravações de exteriores e composições ao piano inspiradas em diferentes locais da ilha Ushant, na Bretanha. Embora a banda sonora do filme "O fabuloso destino de Amelie Poulain" seja o episódio mais conhecido da carreira, o percurso musical, sobretudo dentro do rock avant-garde, de Yann Tiersen é composto por vários álbuns e parcerias pelo menos desde o começo dos anos 1990.