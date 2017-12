Instado a avaliar as arbitragens dos últimos jogos do Sporting de Braga, Abel Ferreira começou por desejar "um bom jogo" à equipa de arbitragem no sábado, na receção ao Belenenses, na 15ª jornada da I Liga, mas defendeu que "as imagens falam por si", considerando necessária uma "reflexão" mais profunda sobre o tema.

"Comecei a ser profissional de futebol em 1997 e, na altura, havia um árbitro e dois fiscais de linha, um apito e duas bandeirolas. Depois acrescentaram-se comunicações e os erros foram aumentando, hoje temos VAR, quarto árbitro, comunicação entre todos, estou no banco e apercebo-me que há muita gente a apitar o jogo", considerou.

O técnico disse esperar que as "regras sejam claras, ou preto ou branco, não pode ser cinzento, não pode haver três pessoas a ver coisas diferentes sobre o mesmo, um azul, outro vermelho e outro verde. Ou é fora de jogo ou não é, não pode haver linhas de um centímetro e de três e numa televisão haver linhas [de fora de jogo] e noutra já não haver".

Os minhotos vêm de duas derrotas seguidas, uma para a Liga Europa (2-1 com o Baseksehir) e outro para o campeonato, na Madeira, ante o Marítimo (1-0), mas Abel Ferreira diz que a equipa é equilibrada, analisou os jogos e percebeu os razões desses desaires.