À saída da reunião magna, em que foram discutidas e votadas propostas de alteração ao regulamento de competições, e que decorreu durante todo o dia na sede do organismo, no Porto, António Salvador afirmou que “foi feita história no futebol português” e sublinhou a “união dos clubes” presentes, elogiando a postura do Benfica.

“Não recusámos propostas nenhumas. Achámos que foram fora do timing, mas estamos disponíveis para as discutir a seguir entre todos. (…) O Benfica teve uma postura corretíssima nesta AG, houve propostas do qual se absteve e outras em que votou a favor”, disse António Salvador.

O dirigente bracarense contrariou as afirmações dos presidentes do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e do Sporting, Bruno de Carvalho, que abandonaram a reunião de manhã, argumentando que as suas propostas não foram admitidas

“Queremos que Sporting e FC Porto tenham a mesma postura que Benfica”, vincou o António Salvador, que acrescentou ainda: “Pela primeira vez, os clubes olharam para o que nos pode unir, discutindo propostas concretas para melhorar o futebol. Foi o que aconteceu desde que o G15 se começou a reunir”

António Salvador garantiu ainda que este grupo, que reúne clubes de I Liga excluindo os ‘três grandes’ não se vai desunir, e criticou a atitude de FC Porto e Sporting.