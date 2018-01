O futebolista montenegrino Marko Bakic foi cedido pelo Sporting de Braga ao Belenenses até final da época, confirmou hoje a SAD dos 'azuis', que se congratulou pelo regresso do médio ao Restelo.

“Mais um regresso! Marko Bakic está de volta ao Restelo por empréstimo do SC Braga até final da temporada. Bem-vindo de volta, Marko!”, pode ler-se no Twitter oficial da Belenenses SAD, no qual surge também uma fotografia do médio com as novas cores.

O internacional montenegrino, que não somou qualquer minuto esta época pelo Sporting de Braga, está de regresso ao Belenenses, após ter atuado pelos ‘azuis’ na segunda metade da temporada 2015/16, então cedido pelos italianos da Fiorentina.

Nesse período, Bakic disputou 15 jogos e marcou quatro golos pelo Belenenses, antes de rumar em definitivo ao conjunto minhoto, que o emprestou aos espanhóis do Alcorcón, em janeiro de 2017.

Bakic, de 24 anos, é o segundo reforço assegurado pelos ‘azuis’ nesta reabertura do mercado, juntando-se ao guarda-redes André Moreira, que foi cedido pelo Atlético de Madrid.