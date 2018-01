Segundo adiantou à agência Lusa, o administrador delegado do The Edge Group, que vendeu ao fundo inglês os 50% que detinha no capital do Fitness Hut, o Bridges Venture tem já “experiência e provas dadas” neste setor – criou a primeira cadeia de ginásios ‘low cost’ em Inglaterra – e “mostrou interesse em fazer uma consolidação ibérica da operação de ginásios”.

De acordo com José Luís Pinto Basto (que, com Miguel Pais do Amaral, lidera o conjunto de ‘holdings’ de investimentos e capital de risco que constituem o The Edge Group), o negócio contemplou a venda da totalidade do capital do Fitness Hut, ou seja, quer os 50% detidos pela Edge Capital (‘holding’ de capital de risco e ‘private equity’ do grupo), quer os restantes 50% que eram controlados pela equipa de gestão da cadeia de ginásios.

Sem revelar o valor da venda, por exigência de confidencialidade por parte do comprador, mas avançando que “é seguramente uma das maiores operações de ‘private equity’ dos últimos anos em Portugal”, José Pinto Basto adiantou que a atual equipa de gestão “continuará a gerir a empresa”, tendo reinvestido “parte do produto da venda na ‘holding’ que vai deter a operação ibérica” de ginásios do fundo britânico.

“Deixamos a empresa em boas mãos, com a mesma equipa de gestão e com um fôlego financeiro superior ao nosso para continuar a fazê-la crescer e para investir na sua expansão internacional”, afirmou o administrador delegado do The Edge Group.