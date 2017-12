“Adoraria, mas não depende de mim. O que depende de mim é o que eu faço no campo”, disse o internacional português, depois de ter apontado o golo que permitiu aos espanhóis vencerem os brasileiros do Grêmio, por 1-0.

O atleta, que o presidente do Real Madrid comparou a Alfredo di Stéfano, a maior referência da história do clube, foi decisivo no quarto título mundial de clubes, revelando-se ainda o melhor marcador da história da competição, com sete golos.

“Não sou quem dirige o clube. Isso é para quem decide. O meu trabalho é no campo e acho que o faço bem. O resto, não posso controlar”, completou o português, que em 05 de fevereiro completa 33 anos e que tem contrato até 2021.

O treinador, Zinedine Zidane, quer ver Cristiano Ronaldo no Real Madrid até ao fim da carreira, considerando-o fundamental nos êxitos do Real Madrid.