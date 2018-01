A Dream Football de Luís Figo e o clube italiano estabeleceram uma parceria para procurar cinco novos talentos. Nerazzurri e o ex-internacional português procuram craques através do scouting digital global. Dos 6 anos à maioridade.

Todos os pequenos futebolistas, e não só, sonham um dia de jogar num clube grande da Europa. Luís Figo, ex-internacional português que despontou no Sporting, jogou no Barcelona, Real de Madrid e Inter de Milão, considerado melhor jogador do Mundo pela FIFA, quer ajudar à concretização destes sonhos, seja dos jogadores que começam a dar os primeiros pontapés na bola ou de outros que já andam no mundo do futebol e que procuram “dar o salto”.

Ora essa ajuda coincide com a vontade de grandes clubes europeus de procurem captar os novos talentos, antecipando-se aos demais, utilizando as mais diversas formas de chegar e observar jogadores espalhados pelo planeta.

Nesse sentido, o Inter de Milão, em parceria com a Dream Football, uma plataforma global de scouting digital, criada por Luís Figo, estão à procura de cinco novos talentos.

Figo, num vídeo publicado no You Tube, convida todos a mostrem os seus talentos e explica como o fazer.

Para tentar e sonhar vestir a camisola Nerazzurri, basta aos futuros “craques” carregaram os vídeos das suas jogadas e habilidades na plataforma da Dream Football durante os meses de janeiro e fevereiro. O scouting “será global e respeita integralmente as leis da FIFA”, informa a empresa de Luís Figo em comunicado.

A seleção dos jogadores será feita no mês de março pelas equipas de formação do Inter de Milão. Os cinco vencedores vão realizar um teste com a formação italiana, em Itália, durante as férias da Páscoa.

A Dream Football informa ainda que os testes estão reservados a quatro jogadores italianos (sendo dois jogadores com idade entre os 6 e os 12 anos da região da Lombardia e dois jogadores com idade entre os 13 e os 15 anos de qualquer outra região da Itália) e a um jogador de 16 anos ou mais de qualquer país Europeu ou com 18 anos ou mais do resto do mundo.