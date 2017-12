O FC Barcelona é o clube cujos futebolistas somam maior tempo de utilização pelas respetivas seleções em 2017, de acordo com um relatório do Observatório do Futebol divulgado hoje, que coloca o FC Porto no 13.º lugar.

Os 20 jogadores dos catalães somam 139 jogos pelas seleções ao longo de 2017, num total de 10.846 minutos, à frente do Manchester United (21 internacionais utilizados, em 8.927), comandado pelo português José Mourinho, e Tottenham (17, em 8.608) e Bayern Munique (15, em 7.885). Na quinta posição, surge a Juventus, com um total de 7.655 minutos jogados pelos 22 internacionais – o número mais elevado dos 100 primeiros da lista –, enquanto o Real Estelí, da Nicarágua (10, em 7.648) supera o Real Madrid, sétimo (15, em 7.497). O FC Porto é o primeiro emblema português da lista, no 13.º lugar (10, em 6,843), seguido do Sporting, no 18.º (13, em 5.986), e do Benfica, no 79.º (oito, em 3.238). O Al Sadd, de Jesualdo Ferreira, ocupa o 14.º posto (13, em 6.560), o Standard Liège, de Ricardo Sá Pinto, o 27.º (12, em 5.308), o Mónaco, de Leonardo Jardim, o 31.º (14, em 5.021), e o Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, o 52.º (12, em 3.896) Entre os 100 primeiros lugares do ‘ranking’, constam 16 clubes ingleses, cinco dos quais entre os 10 primeiros, assim como 10 emblemas alemães e nove italianos.